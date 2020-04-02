İran'da Kovid-19'da son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte 2 bin 875 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 50 bin 468'e çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 124 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 160'a yükseldiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 16 bin 711 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.