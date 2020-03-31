  1. Toplum
31 Mar 2020 14:29

İran'da koronavirüs vakalarında son durum

İran'da koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs salgına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 2 bin 898'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 111'e artarak 44 bin 606'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 14 bin 656 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1885480

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler