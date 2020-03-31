İran'da koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 2 bin 898'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 111'e artarak 44 bin 606'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 14 bin 656 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.