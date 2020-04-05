İslami Cihad'dan uluslararası topluma İsrail eleştirisi

Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayna, hareketin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "COVID-19 salgınına rağmen Arap ve Filistinlileri tutuklamayı sürdürmek, haklarında yürütülen tıbbi ihmal, işkence ve göstermelik yargılamalar gibi, insanlık aleyhinde işlenen en kötü suçlara karşı dünya ve uluslararası toplum hala gözlerini yummaktadır" ifadelerini kullandı.

"Adalet ve hak ölçülerini görmezden gelmektir"

Hasayna şunları kaydetti:

"Hapishanelerdeki Filistinlilerin durumlarına insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumların sessiz kalması, üstlendikleri insani rollere karşı bir ihanettir. Bu durumun etik değerleri bırakma ve insan hakları, adalet ve hak ölçülerini görmezden gelmektir."

Resmi verilere göre, Siyonist Rejim'in hapisanelerinde 43 kadın, 180 çocuk ve 700 hasta olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Kaynak:TRT Avaz