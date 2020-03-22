İsrail ilk baştan emperyalist Batı'nın bölgemizi parçalama projesidir

Son bir yıl içerisinde dünyada çok önemli siyasi ve güncel olaylar yaşandı. Bunların biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yüzyılın Anlaşması'nı, Beyaz Saray'daki toplantıda açıklamasıydı.

Donald Trump'ın planı açıklamasının hemen ardından Ortadoğu ve dünyadan tepkiler yağdı. Bazı ülkelerin yetkilileri Trump'ı desteklerken bazı ülkeler ise bu planı eleştirdi.

Mehr Haber Ajansı muhabiri, yılın en önemli olayı olarak tanımlanan Yüzyılın Anlaşması detaylarını Filistinli Araştırmacı-Yazar Said Hac'a sorduk.

İşte Hac'ın Mehr'e verdiği yanıtlar:

1- Bildiğiniz gibi bu senenin en önemli olaylarından biri Yüzyılın Anlaşması’ydı. Bu proje konusunda daha neler yaşanabilir?

Bana göre o planın ilanı Trump’ın ve Netenyahu’nun seçim fırsatlarını artırmak amacı ile o tarihte yapıldı. O yüzden çok yakın zamanda bir eylen beklemiyorum. Daha çok ABD’nin senenin sonunda yapılacak olan başkanlık seçimlerinin sonucu ve İşgal rejimindeki yapılan seçimden sonra kurulacak hükümetin şekline ve siyasetlerine göre işler değişebilir. Şu anda plan beklemede gibi görünüyor.

2- Hem Filistinliler hem de birçok dünya ülkesi bu projenin yürürlüğe girmesine karşı. Peki bu plan yürürlüğe girebilir mi?

Aslında bu plan yürürlüğe girmiş durumda, hem de çok uzun yıllardan beri. Nitekim Filistin davası ile alakalı çoğu maddesi işgalin şimdiye kadar uyguladığı politikalarını ve kararlarını meşru kılma mahiyetinde.

Fakat hem Filistin ile ilgili gelecekte yapılması planlanan adımlar hem de bölgesel düzen ile alakalı tarafı da senenin sonuna kadar bekleyebilir, ABD’nin beyaz sarayında kimin oturacağına bağlı olarak.

3- Bu planın detaylarına bakıldığı zaman sadece İsrail’in yararına olduğunu anlaşılıyor. Peki ABD neden her zaman İsrail’i destekliyor. İsrail ABD için ne fayda sağlıyor?

Unutmayalım ki ‘İsrail’ ilk baştan emperyalist batının bölgemizi bölme ve zayıflatma projesidir. O yüzden ‘İsrail’i desteklemek ABD’nin çıkarlarına hizmet eder. Yani büyük fotoğrafa bakacak olursak ABD İsrail’in tekelinde değil, tam tersi Siyonist Yapı ABD’nin tekelindedir aslında.

Fakat Trump döneminde ABD’nin desteği niteliksel olarak çok arttı ve değişti. Amerika onlarca yıldır izlediği politika ve söylemden çok uzaklaştı. O da Trump ile ilgili bir şey. Bir taraftan Siyonist lobinin ve Evanjeliklerin desteğine ihtiyacı, diğer yandan geleneksel standart bir siyasetçi olmaması, bir de idaresindeki güçlü Siyonist kişiler, bir de kişisel olarak daha önce ‘hiçbir başkanın yapamadığını yapma’ düşü ve hevesidir.

Muhabir:

Azar Mahdavan