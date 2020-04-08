İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 121 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, kovid-19 kaynaklı can kaybının toplam 3 bin 993'e çıktığını söyledi.

Son 24 saate tespit edilen yeni vaka sayısının 1997 olduğunu duyuran Cihanpur, vaka sayısının da 64 bin 586'ya yükseldiğini bildirdi.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 956'sının durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar 29 bin 812 hastanın iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirtti.