Koronavirüs salgınında son durum: İran'da 27 bin 39 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte 2 bin 89 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 62 bin 589'a çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 133 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 872'ye yükseldiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 27 bin 39 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.