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7 Nis 2020 14:18

Koronavirüs salgınında son durum: İran'da 27 bin 39 kişi iyileşti

Koronavirüs salgınında son durum: İran'da 27 bin 39 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte 2 bin 89 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 62 bin 589'a çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 133 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 872'ye yükseldiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 27 bin 39 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885616

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