Kritik OPEC-Rusya toplantısı ertelendi

Euronews Farsça’ya göre, 6 Nisan’da video konferans yöntemiyle yapılması beklenen OPEC ile OPEC dışı ülkelerin acil toplantısı 9 Nisan tarihine kadar ertelendi.

Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz mart ayında petrol fiyatları, dünyada petrol talebini baltalayan koronavirüs (Kovid-19) salgını, ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin uzlaşamaması nedeniyle büyük bir çöküşe uğramıştı.

Petrol pazarında böyle bir arz ve talep dengesizliği son 18 yıldır yaşanmamıştı.