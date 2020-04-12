Salgınla mücadelede Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumdayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Tahran'daki düşük riskli işletmelerin önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren ve yüksek riskli işlerin ise yapılan incelemelerin ardından faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Ruhani, İran'daki ve Avrupadaki ölüm oranlarını karşılaştırarak "Bizim ölüm oranımız yaklaşık yüzde 6-7 ise, bazı Avrupa ülkelerinde bu rakam yüzde 22 ve diğer bazı ülkelerde daha fazladır. Bazıları bu karşılaştırmayı sevmiyor ve durumumuzun Avrupa'dan daha iyi olduğunu söylediğimizde sinirlenyor. Tabi ki öyledir. Bizim durumumuz koronavirüsle mücadele konusunda Avrupa'dan daha iyidir " dedi.

Ruhani, İran'ı hazmedemeyenlere şöyle seslendi:

"Biz de sizin gibi koronavirüsle karşı karşıyayız. Aramızdaki fark bizim üzerimizdeki koronavirüsten daha kötü olan yaptırım virüsüdür. Ancak halkımız birbirine kenetleşerek yaptırımların karşısında durdu. Bu bizim için çok onur vericidir"