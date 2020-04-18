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18 Nis 2020 11:24

Ankara hayalet şehrine dönüştü: Sokaklar bomboş

Ankara hayalet şehrine dönüştü: Sokaklar bomboş

Türkiye'de Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla birlikte başkent Ankara'da caddeler boş kaldı.

Emniyet güçleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kontrol noktaları oluştururken yardım talebinde bulunanlara ekiplerce yardım edildi.

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar gece boyunca yoğun mesailerine devam ederek sabah saatlerinden itibaren ekmek dağıtımına başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar, görev yerlerine gitmek için Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarını kullandı.

Ayrıca, talep eden sağlık çalışanları, polis ekiplerince görev yerlerine götürüldü.

Kaynak: AA

News Code 1885846

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