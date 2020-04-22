ABD, IŞİD liderinin yakalanması için paralı ödül koydu

Irak merkezli Al Sumaria TV kanalına göre ABD, terör örgütü IŞİD’in sözde yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el-Kureyşi’nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı için 5 milyon dolar ödül koydu.

Ebu Bekir El Bağdadi'nin geçen yıl Ekim ayında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından IŞİD yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi El Kureyşi olduğunu duyurmuştu.

Terör örgütü IŞİD'in 31 Ekim'de yeni "halifesi" olarak ilan ettiği yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi hakkında çok az bilgi var.