İslam Devrimi Lideri'nden merhum Ayetullah Emini için başsağlığı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yayınladığı mesajda, merhum Ayetullah Hac İbrahim Emini'nin vefatından dolayı, muhterem ailesi, tüm sevenleri ve öğrencilerine bağsağlığı diledi.

Ayetullah Emini'in büyük alim ve hoca olduğunu ve dini medreselerde değerli dini ve ilmi hizmetler verip, ülkenin dini çevresine hizmet ettiğini belirten İslam Devrimi Lideri, Yüce Allah'tan merhum Ayetullah Emini için rahmet diledi.

Ayetullah Emini geçen gün 95 yaşında Kum kentinde vefat etti.