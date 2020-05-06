İslam Devrimi Lideri'nden "İşçiler Haftası" mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 7 önde gelen üretim kompleksinin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

"İşçiler Haftası" münasebetiyle gerçekleşen görüşmede üretim alanında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri ve bazı örnek işçiler, üretimin son durumu, kazanımları ve sorunlarının yanı sıra yılın sloganını yerine getirilmesi için hazırladıkları çözüm yolları ve önerileri konusunda rapor sundular.

Ayetullah Hamanei, İran'ın yeni takvimindeki yeni yılı "Üretimin Atılımı" olarak adlandırmıştı.

Devrim Lideri’nin bu konferansta yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

-"İşçiler Haftası" münasebetiyle işçiler hakkında dikkate alınması konulardan biri onların doğal haklarına saygı duymaktır.

- İşçilerin doğal hakkı olarak onlar için güvenli çalışma ortamı oluşturulmalı ve maaşları adilce ve düzenli bir şekilde ödenmelidir.

- Sigorta, eğitim, refah hizmeleri ve sağlık meseleleri işçilerin doğal hakkı ve işverenlerin bunları dikkate alması gerekiyor.

- Üretimi sağlık sistemine benzetebiliriz. Yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı bu günlerde sağlık sisteminin virüsler ve mikroplara karşı mücadeledeki rolü çok önemlidir. Koronavirüsü hiç kuşkusuz çoğu insana bulaştı ancak sağlıklı bir sağlık sistemleri olduğu için hastalanmadılar.

- Ülke ekonomisini de eğer bir insan vücüdüna ve üretimi de bir sağlık sistemine benzetirsek görürüz ki üretim ülekinin ekonomisine zarar verecek engelleri ortadan kaldıracaktır. Eğer iyi bir ekonomiye sahip olursak yaptırım ve petrol fiyatları gibi meselelere karşı direnebiliriz.

- İşçi ve işveren arasında gerçek bir ilişkinin olması üretimi artabilir.