İslam Devrimi Lideri, Devrim Muhafızlarına teşekkür etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İran Silahlı Kuvvetleri’ndeki ofisi başkanı Tuğgeneral Muhammed Şirazi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Tuğgeneral Şirazi, Devrim Muhafızları Ordusu kuruluş yıldönümü nedeniyle Ayetullah Hamanei’nin mesajını Tümgeneral Selami'ye iletti.

İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şu şekilde:

"Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıldönümü vesilesiyle Devrim Muhafızları çalışanları ve ailelerine selamlarımı iletiniz. Devrim Muhafızlarına iyi performansı ve çabaları için teşekkür ediyor ve hepsine dua ediyorum"