İslam Devrimi Lideri'nden Sağlık Bakanlığına teşekkür

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Sağlık Bakanı Said Nemeki ile sağlık çalışanlarına korona salgınını yok etmek için sarfettiği çaba nedeniyle teşekkür etti.

Devrim Lideri'nin mesajında, "Gönlüllü halktan oluşan grupların yardımından yararlanmak, salgınla mücadeleye büyük ölçüde katkı sağlayacaktır" ifadesine yer verildi.

İslam Devrimi Lideri, daha önce de Sağlık Bakanı Nemeki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını şehit olarak tanımlama önerisini kabul etmişti.

Virüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü. Ülkenin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüsün yayılmasının ardından, gönüllü halktan oluşan gruplar ve sivil toplum kuruluşları virüs salgınına karşı mücadele etmek için harekete geçtiler.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı son açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 640'a, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 38 bin 309'a yükseldiğini bildirdi.