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25 Nis 2020 18:34

Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.

AA'nın haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 24'e yükseldiğini duyurdu.

Vaka sayısının 704'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 140'a ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 19'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 278 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 892'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 656'ya ulaştığı ifade edildi.

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 115 kişiye yeni tanı konduğunu ve toplam vaka sayısının 1905'e yükseldiğini açıkladı.

Hastalıktan iyileşenlerin sayısının 329'a çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediği ve toplam can kaybının 10 olduğu bilgisi paylaşıldı.

News Code 1886035

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