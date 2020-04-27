İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 977'ye yükseldi

Sabah'ta yer alan habere göre, İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 26 bin 977'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 977'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 739 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 199 bin 414'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 66 bin 624'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 956 olarak açıklandı.

İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.