Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 484 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 244 bin 791 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 124 bin 324 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 484 bin 632’ye yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 160 bin 838 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 67 bin 448 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Ulusal kanal