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3 May 2020 11:40

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 484 bini aştı

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 484 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 484 bin 632’ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 244 bin 791 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 124 bin 324 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 484 bin 632’ye yükseldi. 

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 160 bin 838 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 67 bin 448 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Ulusal kanal

News Code 1886208

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