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3 May 2020 10:12

İran salgın tecrübelerini ABD ve Avrupa'ya aktarabilir

İran salgın tecrübelerini ABD ve Avrupa'ya aktarabilir

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın koronavirüsle mücadele konusundaki deneyimlerini ABD ve Avrupa ülkeleri ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde korona felaketinin yönetimi tamamen hükümetlerin kontrolünden çıkmıştır" dedi.

Onlarla dayanışma içerisinde olduğunu belirten Emir Abdullahiyan paylaşımında, "İran, Kovid-19'u kontrol etme konusundaki başarılı deneyimini Avrupa ve Amerikan halkı ile paylaşabilir. İran'daki sağlık sistemi, olağanüstü bilgi, deneyim ve personele sahip olduğumuzu kanıtlamıştır" ifadelerinde bulundu.

News Code 1886202

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