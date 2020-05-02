DSÖ'dan Trump'a yanıt: Yeni tip koronavirüs laboratuvar ürünü değil

Trump, dün yaptığı açıklamada, virüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş fakat detay vermemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüsün, Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları yanıtlayarak “Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz” dedi.

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden "ciddi kaygı" duyduklarını kaydetti. DSÖ, üç ayın ardından koronavirüsün hala kamu sağlığı için acil durum niteliğinde olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un sağlık sistemi zayıf ülkelerde hızla yayılmaya başladığını söyleyerek "potansiyel etkisi nedeniyle ciddi kaygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Ülkeleri bütün vakaları tespit etme, tedavi etme, izolasyon, test yapma ve tüm kontakları takip etme konusunda anlaşılır önlemler paketleri uygulamaya çağırıyoruz." dedi.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde basın mensuplarına konuşan Ghebreyesus, "DSÖ, salgına cevap vermek için gerekli temel seyahat ihtiyaçlarını, insani yardımları, kargo operasyonlarını ve aşama aşama normal yolcu seyahatinin başlamasını sağlamak için ülkelerle çalışmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: Euronews