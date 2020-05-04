  1. Ekonomi
4 May 2020 10:19

Ulusal paradan 4 sıfır atma tasarısı İran Meclisi'nde onaylandı

Ulusal paradan 4 sıfır atma tasarısı İran Meclisi'nde onaylandı

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı.

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı. Meclisin ana gündem maddesinde yer alan İran Riyal'inden 4 sıfır atma tasarısı onaylandı.

Bu tasarının mecliste kabul edilmesiyle İran Riyali'nden 4 sıfırın atılacağını söyleyen İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 Riyallik banknotlara denk geleceğini aktarmıştı.

Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtmişti.

News Code 1886229

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