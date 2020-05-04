Ulusal paradan 4 sıfır atma tasarısı İran Meclisi'nde onaylandı

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı. Meclisin ana gündem maddesinde yer alan İran Riyal'inden 4 sıfır atma tasarısı onaylandı.

Bu tasarının mecliste kabul edilmesiyle İran Riyali'nden 4 sıfırın atılacağını söyleyen İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 Riyallik banknotlara denk geleceğini aktarmıştı.

Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtmişti.