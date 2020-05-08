İran: Türkiye ve Azerbaycan ile ticaret devam ediyor

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, başkent Tahran'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu İhtisas Komiteleri toplantısında İran'ın komuşu ülkelerle ticari ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan ile ticaretin devam ettiğini kaydeden İslami, yakın gelecekte Türkmenistan'la olan Sarahs ve İnçeburun kara sınırından vagon geçişlerin başlayacağını duyurdu.

Öte yandan Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan İran'la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldmıştı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Vasit kentindeki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nın haftada iki gün İran-Irak arasındaki ticari geçişler için açık kalacağını, söz konusu iki gün boyunca 250 kamyonun geçişine izin verileceğini belirtmişti.