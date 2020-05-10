İran-Irak sınırındaki Mehran Sınır Kapısı yakında açılacak

İlam Eyaleti Valiliğinden bir yetkili, Irak’a açılan Mehran Sınır Kapısı’nın yakın gelecekte açılacağını duyurarak, "İranlı ve Iraklı yetkililer arasında varılan anlaşmaya göre Mehran Sınır Kapısı’nda haftanın iki gününde ticari geçişler yapılacak" dedi.

Mehran sınırının 2 milyar dolarlık ihracat açısından büyük önem taşıdığını dile getiren İranlı yetkili, "Buradan ve eyaletin diğer sınır kapılarından gündelik 2 ila 3 binden fazla kamyon trafiğini göz önünde bulundurarak sağlık protokollerinin uyulması için gerekli planlar yapılmalı" ifadesini kullandı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili, son günlerde yaptığı yazılı açıklamada, Vasit kentindeki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nın haftada iki gün İran-Irak arasındaki ticari geçişler için açık kalacağını, söz konusu iki gün boyunca 250 kamyonun geçişine izin verileceğini belirtmişti.