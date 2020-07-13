Karayolu ile Türkiye'ye yolculuk yasağı devam ediyor

Batı Azerbaycan Valiliği, karayolu ile Türkiye'ye yolculuğun bu eyaletten hala yasak olduğunu duyurdu.

İran İşçi Haber Ajansı'na (İLNA) konuşan Batı Azerbaycan Valiliğinden bir yetkili, "Başka eyaletlerden Türkiye'ye gitmek için turistler geliyor. Karayolu ile Türkiye'ye yolculuk yasağı halen devam etmektedir. Sınır kapıları sadece ticari geçişler için açık" dedi.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirmişti.