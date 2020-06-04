Vaizi: İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler artacaktır

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bazargan- Habur sınır kapısının açılacağı açıklamasına değinerek, İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini belirtti.

Vaizi bu konuda, "Demiryolunun yanında karayolu vasıtası ile devam eden ticari mübadeleler, iki ülke arasındaki ticaretin artmasında önemli rol oynayacaktır" dedi.

Yeni tip koronavirüsün İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini durduramadığını belirten Vaizi, "Sağlık protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadesinde bulundu.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün Bazargan ve Habur sınır kapılarının yakında yeniden açılacağını ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde artacağını duyurmuştu.