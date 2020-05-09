Amerikan halkı Trump'ın nükleer anlaşma kararını onaylamamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ikinci yıldönümü hakkında paylaşımda bulundu.

Atılan tweette, "ABD rejimi iki yıldır nükleer anlaşmadan geri çekildi, ancak anketlere göre Amerikan halkı çekilme sürecinin başlangıcından itibaren Trump'ın kararını kabul etmemişti." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın Amerkan halkı ile ABD'li kurumların sözünü dinlemediğini bildirdi.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti.