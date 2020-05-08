İranlı yetkili ABD'nin tek taraflılık politikasını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin tek taraflılık politikasını eleştirdi.

Musevi'nin paylaşımında şu ifadelerine yer verildi:

"Nükleer anlaşma, Trump'ın çok taraflı kazanımlardan çıktığı ilk veya son anlaşma değildir. ABD rejimi, kısa vadeli çıkarlarını diğer ülkelerin uzun vadeli refahı pahasına güvence altına almayı amaçlıyordu. Bu rejim utanç verici tek taraflı politikasına son vermeli."

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti.