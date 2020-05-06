İran'dan ABD'nin Afgan göçmenlerle ilgili iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden ABD rejiminin Afganistan'ın Herat vilayetinde Afgan göçmenler konusundaki suçlamalarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nin paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan ile güçlü münasebetlere sahip olan İran, Afgan liderlerin kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları konusunda öncülük ediyor. Herat vilayetinde göçmenlere olanlar trajik bir olay. Fakat ABD rejiminin İran'ı suçlaması kara bir mizahtır. Afganistan'da savaş suçu işleyen ABD rejimi devlet terörü olarak dünya çapındaki terörizimin büyük desteçisidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de, pazar günü yaptığı açıklamada, Afganistan'dan nehir üzerinden İran'a yasadışı bir şekilde geçmek isterken yaşanan acı hadisenin İran topraklarında değil Afgan topraklarında yaşandığını belirterek, İran polis teşkilatı sınır muhafız komutanlığının İran toprakları tarafından böyle bir olayın olduğu yönündeki her türlü haberi yalanladığını söyledi.