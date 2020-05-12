Suudi Arabistan petrol kesintisine gidecek

Sputnik'in haberine göre, Suudi Arabistan haziran ayında petrol üretiminde günde 1 milyon varil ek kesintiye gidecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkenin haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde 1 milyon varil/gün kesintiye gideceğini söyledi.

Reuters'a konuşan yetkili, ülkenin petrol üretiminin böylece nisan ayına kıyasla 4.8 milyon varil/gün gerilemiş olacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.