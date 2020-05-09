ABD Suriye'nin petrol bölgesinde yeni bir askeri üs kuruyor

Rudaw'a göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Deyre Zor bölgesinde askeri üs kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Açıklamada, üssün Deyre Zor’un batısındaki El-Cezrat bölgesinde inşa edileceği ve bölgeye askeri konvoylarla teçhizat gönderildiği aktarıldı.

Gözlemevi, ABD güçlerinin Deyr Zor’un doğusunda bulunan El-Omar petrol sahasını da genişletmeye başladığını bildirdi. El-Omar, Deyr Ez Zor'daki en zengin petrol sahası konumunda olduğu biliniyor.

Konuya ilişkin ABD yetkililerinden şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.