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9 May 2020 15:53

ABD Suriye'nin petrol bölgesinde yeni bir askeri üs kuruyor

ABD Suriye'nin petrol bölgesinde yeni bir askeri üs kuruyor

ABD'nin Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Deyre Zor vilayetinde askeri üs kurma hazırlıklarına başladığı belirtidi.

Rudaw'a göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Deyre Zor bölgesinde askeri üs kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Açıklamada, üssün Deyre Zor’un batısındaki El-Cezrat bölgesinde inşa edileceği ve bölgeye askeri konvoylarla teçhizat gönderildiği aktarıldı.

Gözlemevi, ABD güçlerinin Deyr Zor’un doğusunda bulunan El-Omar petrol sahasını da genişletmeye başladığını bildirdi. El-Omar, Deyr Ez Zor'daki en zengin petrol sahası konumunda olduğu biliniyor.

Konuya ilişkin ABD yetkililerinden şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

News Code 1886354

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