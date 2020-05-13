Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

AA'nın haberine göre, Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 82'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 28, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 263 olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1390 artarak 26 bin 539'a yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 143'e ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 298 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 19'a çıktığını duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1289 olduğunu aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha virüs görüldüğü ve vaka sayısının 6 bin 466'ya ulaştığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle ülkede can kaybının 188 olduğu bildirilen açıklamada, 3 bin 99 hastanın ise iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını ve toplam vaka sayısının 878'e çıktığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 236 kişinin tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.