Filistin hala İslam dünyasının ilk meselesidir

İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarının İsaril tarafından işgal edilmesinin 72’nci yıldönümü (Nekbe Günü) münasebetiyle bir bildiri yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin toprakları 14 Mayıs 1948'de İslam dünyasının en acı verici olaylarına tanık oldu. O zamandan beri Filistin halkı huzur yaşamadı. 72 yıl önce bu gün, ırkçı Siyonist rejimi bir milleti kendi doğduğu topraklardan, yaşadıkları kentlerden zorla ve katliamla çıkararak, sürgün etti. O günden beri Siyonizm Filistin toprakları üzerinde hüküm sürdü ve Batı Asya'ya yayıldı.

Siyonist rejim 70 yıldan uzun bir zamandır Filistin topraklarında yaptığı düşmanca eylemlerinin ardından Siyonist yerleşimler inşa etmek, Mescid-i Aksa'ya saldırmak, Kudüs ve Batı Şeria'yı yahudileştirmek, Gazze Şeridi'ni sürekli kuşatmak ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ni yasadışı ilhak planlarıyla bu işgalci politikalarını sürdürdü."

Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları bilirtilen açıklamada ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti olarak 'Yüzyılın Anlaşması' gibi uzlaşma planlarını reddederek, başta BM olmak üzere uluslararası kurumların Filistin ve Kudüs'te işgalin son bulması, Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi ve kendi kaderlerini tayin etme ve Kudüs'ün başkentliğinde bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkını kullanmak için Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler de dahil olmak üzere bu toprakların ana sakinlerinin katılımıyla bir referandum yapılmasını istiyoruz" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Filistin halkının kurtuluş mücadelelerini destekleme konusundaki kararlı tutumuna dikkati çekerek, bütün komplolara rağmen Filistin meselesinin İslam dünyasnın hala "ilk meselesi" olduğunu ifade etti.

Bakanlık ilaveten İslam İşbirliği Örgütü, İslam devletleri ve uluslarını ülkelerini özgürleştirene dek Filistin halkını desteklemek için etkili önlemler almaya çağırdı.