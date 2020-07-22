Şam: İşgal edilen 'Golan' Suriye'nin ayrılmaz bir parçası

Suriye’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Beşar Caferi, işgal edilen Golan’ın Suriye’den ayrılamaz bir parçası olduğunu vurgulayarak uluslararası kanunun garantilediği bütün yollarla 4 haziran 1967 hattına kadar geri almasının Suriye politikasının önceliği ve ondan şaşmayacak Pusulasının kalacağını belirtti.

BMGK’nin Ortadoğu hakkında düzenlediği toplantısında İsraillilerin Suriyeli Golan dahil olmak üzere Arap topraklarını 53 yıldır işgal etmekte olduklarını ifade eden Caferi, bunun BM misakı ve Uluslararası kanunlarına açık bir ihlal olduğuna dikkat çekti.

Caferi, Kudus’un İsrail başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüse'e aktarması ile açıkça ilan edilen İsrail’e eskisi görülmemiş bir ABD desteğinin bulunduğunu hatırlattı.

İşgal altında kalan Suriyeli Golanlıların BM’nin adil sorununa karşılık dürüstlüğü ve etkinliğini sorgulama hakkına sahip olduklarını vurgulayan Caferi, bölgede istikrarın ve BM’nin inandırıcılığının ancak ve ancak İsrail varlığının Arap topraklara işgaline son bulacak prosedürler alınmasıyla olabileceğini kaydetti.

Kaynak: SANA