Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi işgal güçlerinin tutumunu eleştirdi

AA'ya göre, Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Yabed beldesine saldırdı ve burada uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre toplu cezalandırma politikası kapsamına giren pek çok ihlalde bulundu." ifadesine yer verildi.

Beldede yolların kapatılması, evlere baskınlar düzenlenmesi ve toplu gözaltıların, İsrail'in bölgede yaşayan 30 bini aşkın kişiyi rehineye dönüştürme eğilimini yansıttığı kaydedildi.

İlk verilere göre, işgalci güçlerin 2'si kadın ve 6'sı çocuk 26 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin de açılan ateş sonucu yaralandığı bilgisi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.