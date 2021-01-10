İranlı Büyükelçiden Pakistan boru hattının tamamlanmasına vurgu

İran’ın İslamabad Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyni, İran-Pakistan arasındaki doğalgaz boru hattı projesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Hüseyni, söz konusu boru hattının İmran Han yönetiminde tamamlanmasını umduğunu ifade etti.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, "İran olarak Pakistan’ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce yürüttüğümüz doğalgaz boru hattı projesini tamamlamak için gerekli adımlar atmaya hazırız." demişti.