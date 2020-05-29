  1. Toplum
29 May 2020 11:22

İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 sınır muhafızı şehit oldu

İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 sınır muhafızı şehit oldu

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Serdeşt kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı şehit düştü.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Serdeşt kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı şehit düştü.

Batı Azerbaycan Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Yahya Hüseyinhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu eyalette güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızının şehit düştüğünü duyurdu.

İran-Irak sınırında sınır muhafızları ekipleri devriye gezerken silahlı bir grupla karşılaştığını anlatan General Hüseyinhani, çıkan çatışmada birkaç militanın da etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

News Code 1886772

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