İngiliz kaleci koronavirüse yakalandı

Geçen hafta başında ilk tur testleri yapan Premier Lig, 6 pozitif vaka olduğunu açıklamıştı. İkinci tur testlerde ise sadece 2 kişide virüse rastlandı. Bu isimler kamuoyuna açıklanmamıştı. Ancak Ramsdale, The Sun’a verdiği özel röportajda virüse yakalanan isimlerden birinin kendisi olduğunu açıkladı.

Sonucu öğrenince büyük bir şok yaşadığını ifade eden 22 yaşındaki kaleci, “Kimseyle bir temasım olmamıştı ama testim pozitif çıktı. Herhangi bir semptom göstermiyorum. Bu da sağlıklı genç kişilerin de bu virüsü taşıyabileceğini gösteriyor ki bu korkunç ve endişe verici” ifadelerini kullandı.

Test sonucunun açıklanmasının ardından evinde karantinaya giren Ramsdale, virüse nereden kapmış olabileceğini de açıkladı:

“İlk testim negatif çıkmıştı. Kurallara uyuyordum ve sadece süpermarkete gitmiştim. Bu gerçekten korkutucu.”

İlk tur testlerde Watford’dan Mariappa’nın virüse yakalandığı açıklanmıştı. O da tıpkı Ramsdale gibi kurallara uyduğunu ve neredeyse hiç evden çıkmadığını ifade etmişti.

Troy Deeney, N’Golo Kante isimler de virüs kapmamış olmamalarına rağmen sağlık endişesi nedeniyle idmana çıkmıyorlar.

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