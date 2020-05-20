Siyonistlerle ittifak kurma çabaları büyük bir ihanettir

Ayetullah İsa Kasım, yaklaşan Dünya Kudüs Günü münasebetiyle “Direniş Cephesi Liderleri Birlikte” ismiyle düzenlenen online canlı yayın programında bir konuşma yaptı.

Kudüs Günü’nün İslam ülkelerinin birliği için gerekli olduğunu belirten Bahreyn Şiileri Lideri, “Siyonist Rejim’le ittifak kurma çabaları İslam düşmanlarına hizmet etmektir” dedi.

Ayetullah İsa Kasım, bazı ülkelerin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmek için medyayı kullandığına dikkati çekerek, söz konusu ülkeleri bu tutumlarından vazgeçmeye çağırdı.

Ayetullah Kasım, “Bahreyn milleti, İsrail’in işlediği cinayetleri biliyor ve Siyonist Rejim’e karşı mücadele veren direniş güçlerinden yanadır” dedi.