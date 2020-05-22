İran'da Kovid-19 hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saat içerisinde 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 300'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, 2 bin 311 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 131 bin 652'ye ulaştığını kaydetti.

Şu ana kadar toplam 102 bin 272 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 659 olduğunu ifade etti.