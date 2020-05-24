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24 May 2020 14:29

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye çıktığını aktaran Cihanpur, 2180 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 135 bin 701'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 105 bin 801 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 615 olduğunu söyledi.

News Code 1886689

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