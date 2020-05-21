İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 66 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 7 bin 249'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2393 artarak 129 bin 341'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 655'inin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 100 bin 564 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.