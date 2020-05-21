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21 May 2020 15:35

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 66 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 7 bin 249'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2393 artarak 129 bin 341'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 655'inin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 100  bin 564 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1886632

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