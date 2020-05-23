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23 May 2020 14:34

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Chanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 359'a çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısı da 1869 artarak 133 bin 521'e ulaştığını bildirildi.

Şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 104 bin 72 olduğunu bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 633 olduğunu söyledi.

News Code 1886672

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