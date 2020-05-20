İran'da koronavirüse yakalanan 98 bin 808 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 183'e çıktığını açıklayan Cihanpur, 2346 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 126 bin 949'a ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 98 bin 808 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 673 olduğunu dile getirdi.