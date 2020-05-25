İran'da koronavirüse yakalanan 107 bin 713 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 451'e çıktığını açıklayan Cihanpur, 2023 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 137 bin 724'e ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 107 bin 713 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 585 olduğunu dile getirdi.