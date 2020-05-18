İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Chanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 57'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısı da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığını bildirildi.

Şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 95 bin 661 olduğunu bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 712 olduğunu söyledi.