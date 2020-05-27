Hindistan'da Pakistan adına casusluk yapan güvercin yakalandı!

Keşmir'in Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölümlerini ayıran sınır bölgesinde, Hindistan tarafında yer alan Manyari köyünde yakalanan güvercinin "şifreli mesaj" taşıdığı açıklandı.

Hindistan haber ajansı PTI'ya bilgi veren Hintli yetkililer güvenlik kurumlarının şifreyi çözmeye çalıştığını söyledi.

Kathua bölgesinin Emniyet Amiri Shailendra Mishra köylülerin Pakistanlı bir kadının evine uçan güvercini pazar günü yakalayarak pazar günü polise teslim ettiğini belirtti.

Mishra "Bacaklarından birinde üzerinde sayılar olan bir halka vardı ve soruşturma bunun üzerine yapılıyor. Casusluk yapıyordu diyemeyiz şu anda. Köylüler bu halkayı görünce güvercini yakaladı. Bazıları bunun şifreli mesaj olduğunu söylüyor. Pakistan'ın Pencap bölgesinde insanlar sahip oldukları güvercinlere sayı halkası da takıyor" dedi.

İki ülke arasında tartışma yaratan bölgede daha önceki yıllarda güvercinlerin casusluk amacıyla kullanıldığı da belirtildi.

2016'da Hindistan'ın Pathankot bölgesinde polis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik tehdit mesajı taşıyan bir güvercinin sınır yakınlarında yakalandığını açıklamıştı.

2015'te de yine sınırın birkaç kilometre uzağında Hintli yetkililer "üzerine damgalanmış mesaj" taşıyan bir başka güvercin yakalanmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası