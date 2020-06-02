Türk dizisi Pakistan'da tartışma yarattı!

Pakistan'da popülerliği her geçen gün artan "Diriliş: Ertuğrul" dizisi, ülkede tartışma konusu haline geldi.

Başbakan İmran Han'ın talebi üzerine dizi, devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

Federal Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise bu hafta sonu yaptığı açıklama ile Başbakan Han'ın kararını eleştirdi ve "PTV'nin başka ülkelerin eserlerini böylesine gururla yayınlamasına şaşırıyorum" dedi.

Çaudri, yabancı dizileri yayınlamanın Pakistan dizi sektörüne zarar vereceğini söyledi ve ekledi:

"Pakistan prodüksiyonlarına odaklanmalısınız. Yabancı yapımları ithal etmek ucuzdur ama kendi programlarımıza zarar verir."

Kaynak: Cumhuriyet