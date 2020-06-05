Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 348'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 851 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenlerle toplam vaka sayısı 226 bin 770'e çıktı.

Hindistan'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse yakalanan 109 bin 462 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Sputnik