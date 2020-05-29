ABD'nin Minnesota eyaletinde 'acil durum' ilan edildi

Göstericilerin kentte bir emniyet binasına girerek ateşe vermesi üzerine Vali Walz, olayları yatıştırmak için eyaletin Ulusal Muhafız Birliğini aktive ettiğini duyurdu.

Minneapolis kentinde iki gündür devam eden ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestolarla mücadelede polisin yetersiz kalmasının ardından Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini söyleyen Vali Walz, "Personel ekipmanları tedarik etmek ve mevcut durumu iyileştirmek için bu kararı haldık." değerlendirmesini yaptı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı kentte bir araya gelen göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

Olaylar devam ederken bazı göstericiler bölgede bulunan bazı mağazaları ateşe verdi.

Protestolar diğer eyaletlere de sıçradı

Öte yandan Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolar ABD genelinde diğer eyaletlere de sıçradı.

Memphis'te polis binasının dışında toplanan kalabalık, "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atarken, Los Angeles'ta da protestocular bir otoyolu kapattı.

Protestoların bir başka adresi de New York oldu.

anhattan’daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup öfkeli kalabalık, ellerinde “Siyahilerin hayatı önemli” (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

Kaynak: Euronews