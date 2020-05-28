İran'ın dördüncü petrol tankeri de Venezuelaya yaklaşıyor

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden dördüncüsün de Venezuela kıyılarının birkaç mile uzaklığına ulaştığı açıklandı.

İran'a ait 'Faxon' adlı petrol tankerinin birkaç saat önce Venezuela'nın özel ekonomik bölgesine ulaştığı bilirtildi.

İran'ın 'Petunia' isimli üçüncü petrol tankeri de dün Venezuela kara sularına girmişti.

İran devlet televizyonu, 'Fortune', 'Forest', 'Petunia', 'Faxon' ve 'Clavel' isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezula'ya doğru yola çıktığını açıklamıştı.

ABD, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerini taciz etmekle tehdit etmişti, İran ise buna sert bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.