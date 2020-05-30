İranlı yetkiliden Trump'a ırkçı cinayet uyarısı

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'deki ırkçılık krizinin koronavirüs krizinden daha büyük olduğunu belirtti.

Trump'a seslenen Rızai, "Bay Trump, Minneapolis krizi koronavirüs krizinden daha büyüktür. Silahla ateş açmak koronavirüsla ilgili yanlışkla ilaç tavsiye etmek gibi değil. Tüm Amerika için bir saatli bomba gibidir" dedi.

"Koronavirüs sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri, Milletler Topluluğu'na dönüşebilir" ifadesini kullanan İranlı yetkili, sözlerine şunları ekledi:

"Sonuçsuz askeri operasyonlarının maliyeti, ABD hükümetinin verimsizliği ve eyaletlerin Washington'a olan güvensizliği bir saatli bomba gibidir"

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.

Olayın ardından ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi.